"Это просто слова, хоть и дурные". Куйвашев прокомментировал выговор Ольги "государство ничего не должно" Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал последние события, которые связаны с уральской чиновницей Ольгой "государство вам ничего должно" Глацких. По его словам, она получила выговор за свои слова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того - они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей. В то же время я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких. От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные", - пишет в своём Instagram глава региона.

Он также добавил, что по чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет: она не нарушала условия трудового договора и закон.

"Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения. Я знаю, что многие из вас хотели бы, чтобы я уволил Глацких. Я не скрою, что когда я впервые услышал сказанные ей слова, мне самому прежде всего хотелось сделать это. Но решения не должны приниматься поспешно, сгоряча. Все взвесив, выслушав разные стороны, было принято решение о дисциплинарном взыскании для Глацких. Поэтому, получив выговор, она продолжит работу. Я надеюсь, что эта ситуация будет уроком и для нее, и для других чиновников. В том числе эта история многому научила меня самого.", - добавил Куйвашев.

Отметим, что видео, на котором Глацких общается с молодежью, появилось в Сети в начале ноября, после скандала Глацких была отстранена, но, вопреки всеобщему возмущению и требованиям отставки, не уволена. По некоторым данным, она ушла в отпуск и якобы проводила время на Сейшельских островах. В начале декабря Глацких дала интервью уральскому блогеру и сообщила, что не собирается добровольно уходить в отставку, объяснив это тем, что ей "совесть не позволяет".

Напомним, что при этом Следственный комитет организовал проверку теперь уже реорганизованного ведомства, речь шла о расходовании бюджетных средств на поддержку одаренных детей. А губернатор во время рассмотрения бюджета на 2019 г. отказался отбирать у департамента Глацких право распоряжаться бюджетными деньгами. Также СМИ писали о контрактах, которые предположительно семья Глацких получает от областных структур.

Фраза Глацких стала одним из антисоциальных высказываний представителей власти, после череды которых обвалился рейтинг "Единой России", и партийцам стали запрещать "хамить" людям.

Уже сегодня чиновница приступила и работе и устроила прием граждан в честь 25-летия принятия Конституции РФ. Если до обеда к ней обратились лишь двое граждан, то во второй половине дня народ потянулся активнее.