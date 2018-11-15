"Про важную тетю". Актер "Уральских пельменей" написал песню об Ольге Глацких

Актер шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников записал песню о свердловской чиновнице Ольге Глацких, которая стала известна из-за своего заявления о том, что государство ничего не должно молодежи. Свою песню юморист назвал - "Песня про важную тетю".

"Я обычный российский ребенок,

Я обычный, но есть одно "но“,

Пусть все дети знают с пеленок:

Государство им ничего не должно.

Нас рождаться вообще не просили,

Не нужны мы в масштабах страны,

Раз родители нас "замутили“,

Вот они только нам и должны.

Одна тетя сказала с экрана

Перед тем, как уволиться ей,

Что ее комитет молодежный

Существует не для детей.

Комитеты они существуют,

Чтоб пристраивать всяческих тёть.

После спорта им нечем заняться,

Не идти же им на завод…"

Напомним, что Ольга Глацких, являясь директором департамента молодежной политики Свердловской области, заявила на встрече с молодежью в Кировграде, что государство "в принципе ничего не должно молодым людям", а должны родители, так как "государство не просило их рожать". Такое заявление быстро разлетелось в соцсетях, а россияне стали требовать увольнения чиновницы. Губернатор области Евгений Куйвашев тогда принял решение - отстранить Глацких от должности на время проведения проверки.

Отметим, что семью угодившей в скандал свердловской чиновницы недавно заподозрили в картельном сговоре.