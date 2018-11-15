15 Ноября 2018
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Свердловскую чиновницу, заявившую о ненужности молодежи, отстранили от эстафеты огня зимней Универсиады

Свердловская чиновница Ольга Глацких, заявившая недавно о том, что государство ничего не должно молодежи, исключена из списка факелоносцев Универсиады-2019, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в эту субботу, 17 ноября, в Екатеринбурге состоится эстафета огня XXIX Всемирной зимней Универсиады. 25 человек пробегут с факелом по проспекту Ленина в центре уральской столицы.

На официальном сайте эстафеты имя Ольги Глацких отсутствует, хотя раньше бывшая гимнастка значилась в списке. О причинах исключения Глацких ничего не сообщается.

Напомним, недавно семью угодившей в скандал свердловской чиновницы заподозрили в картельном сговоре.

Ольга Глацких(2018)|Фото: Накануне.RU

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Свердловскую чиновницу, заявившую о ненужности молодежи, отстранили от эстафеты огня зимней Универсиады

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Теги: Глацких, Универсиада, эстафета



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