Глацких, заявившая о ненужности молодежи, увольняется. Но после очередного отпуска

Свердловская чиновница Ольга Глацких, заявившая недавно о том, что государство ничего не должно молодежи, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил уральский блогер Сергей Колясников и выложил скан заявления. Ранее Глацких в интервью с ним призналась, что ей "совесть не позволяет" подать в отставку, и вернулась к исполнению обязанностей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В письме блогеру она прокомментировала свое новое решение.

"Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня. Горжусь, что работала под его руководством и очень благодарна ему за то, что он не "сдал" меня, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности", – пишет Глацких.

По её словам, после ухода она всё равно планирует и дальше "приносить пользу нашей молодежи – но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего".



"Я знаю, как становятся олимпийскими чемпионами, и уверена, что смогу помочь стать лидерами тем, кто понимает, что там где в спорте или любой другой деятельности приближается предел человеческих возможностей, рассчитывать можно только на себя, свои силы и свои способности. Подчеркиваю, что эта моя позиция никоим образом не касается вопросов социальных гарантий для наших граждан", – добавила она.

В заявлении на имя губернатора чиновница просит представить часть ежегодного оплачиваемого отпуска с 9 января по 9 февраля 2019 г. с последующим увольнением.

В департаменте информационной политики губернатора Накануне.RU подтвердили заявление Глацких.

Напомним, что 20 декабря 2018 г. Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции спросили про таких, как директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких (в вопросе журналиста прозвучало: "Кремль не просил рожать"). По словам президента, есть чиновники, которые не готовы к такой работе. И как заявлял Накануне.RU политолог Павел Салин: "Большой вопрос, останется ли после сделанного заявления Путина на своем месте Глацких. Если останется – это значит, что элита на местах не реагирует даже на сигналы в стиле ручного управления. Но и если снимут Глацких и еще пару чиновников, которые такие заявления допускали, то это ничего не изменит – не системные, а точечные изменения будут".

Отметим, что видео, на котором Глацких общается с молодежью, появилось в Сети в начале ноября, после скандала Глацких была отстранена, но, вопреки всеобщему возмущению и требованиям отставки, не уволена. По некоторым данным, она ушла в отпуск и якобы проводила время на Сейшельских островах. В начале декабря Глацких дала интервью уральскому блогеру и сообщила, что не собирается добровольно уходить в отставку, объяснив это тем, что ей "совесть не позволяет". 12 декабря Глацких провела прием в честь Дня Конституции, 17 декабря была замечена на совещании у губернатора. А 22 декабря стало известно, что она стояла "в очереди" на бюджетную субсидию для приобретения квартиры.