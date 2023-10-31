31 Октября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Президент Израиля назвал беспорядки в Дагестане "контролируемым антисемитизмом"

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы.

По его словам, последние события в Дагестане являются шокирующими и вызывающими крайнее беспокойство.

"Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый", - цитирует Герцога ТАСС.

В ночь с 29 на 30 октября толпы жителей Дагестана искали евреев, обыскивали автомобили и перекрыли аэропорт. Произошло это на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил участникам погромов в махачкалинском аэропорту жестким и неизбежным наказанием, а также обвинил их в предательстве российских военных, участвующих в СВО.

Теги: президент израиля, махачкала, беспорядки, герцог


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