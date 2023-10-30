Полиция установила больше 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Полиция установила более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. 60 человек задержаны и доставлены в отделы. Об этом сообщает ГУМВД России по СКФО в Telegram-канале.

По данным ведомства, пострадали девять правоохранителей, двое из них в больнице.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка.

Правительство республики сообщило, что работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни после проведения восстановительных мероприятий. В городах и районах республики усилены меры безопасности.

Накануне вечером толпы жителей Дагестана искали евреев в аэропорту под Махачкалой. Они обыскивали автомобили и перекрыли аэропорт. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.