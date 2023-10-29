30 Октября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Полицейские предупредили протестующих в Махачкале, что их вычислят по камерам видеонаблюдения

Полицейские в связи с массовыми беспорядками на территории аэропорта "Уйташ" в городе Махачкале предупредили протестующих о недопустимости проведения несогласованных акций.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО, любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов.

"Все лица, участвующие в беспорядках, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ. Напоминаем, что за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции ст. 19.3 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста сроком до 15 суток. Попытки применения насилия к представителям органов правопорядка, иные проявления агрессии в зависимости от тяжести совершенного деяния могут повлечь за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

протест, Махачкала, Дагестан, аэропорт(2023)|Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

К ответственности также привлекут лиц, подстрекающих к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти".

Полицейские обещают установить личности тех, кто принимает участие массовых беспорядках с помощью камер видеонаблюдения, которыми оснащен аэропорт и прилегающая к нему территория.

По данным telegram-канала Baza, во время беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны всего четыре человека. Эта цифра может существенно вырасти в течение суток.

Теги: Махачкала аэропорт, Дагестан, протесты, беспорядка, Израиль, уголовное дело


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