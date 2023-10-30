30 Октября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Аэропорт Махачкалы вернулся к работе после беспорядков

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков, сообщила Росавиация.

Авиагавань возобновила прием и отправку рейсов с 14.00 мск 30 октября.

Рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу при этом временно будут направляться в другие города.

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что возобновляет выполнение рейсов в Махачкалу и из нее.

Напомним, 29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.

Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).Задержаны порядка 60 человек.

Теги: аэропорт, махачкала, беспорядки


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