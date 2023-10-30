Власти: в аэропорту Махачкалы работают главы региональных ведомств

В настоящее время в воздушной гавани Махачкалы работают руководители ряда региональных ведомств.

Как сообщает в Telegram администрация главы Дагестана, сейчас руководитель региона ставит задачи перед должностными лицами. Также анонсировано экстренное заседание оперативного штаба, которое начнется в ближайшее время.

Ранее власти Израиля заявили, что следят за развитием событий в Дагестане и рассчитывают на то, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту.

Тем временем, воздушная гавань Махачкалы освобождена от незаконно проникших туда людей. Однако аэропорт будет закрыт на прием самолетов до 02:59 мск 6 ноября.