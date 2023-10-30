Духовное управление мусульман призвало не поддаваться на провокации

Духовное управление мусульман России (ДУМ) на фоне ситуации в Дагестане призвало не поддаваться на провокации.

На сайте религиозной организации говорится, что необходимо сохранять человечность и патриотизм. ДУМ призывает "российских мусульман руководствоваться вышеприведенным аятом Корана и примерами из жизни нашего Пророка (мир ему), не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине – России".

Также в сообщении отмечается, что "любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными".

Тем временем, воздушная гавань Махачкалы освобождена от незаконно проникших туда людей. Однако аэропорт будет закрыт на прием самолетов до 02:59 мск 6 ноября.