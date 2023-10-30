30 Октября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

МИД Израиля рассчитывает, что российские полицейские защитят израильтян

Власти Израиля следят за развитием событий в Дагестане и рассчитывают на то, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", — цитирует ТАСС.

Сегодня в несколько сотен протестующих прорвались на территорию аэропорта Махачкалы, в том числе на аэродром. В руках у некоторых были флаги Палестины.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти".

Работа аэропорта "Уйташ" временно парализована. До нормализации ситуации воздушную гавань закрыли для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.

Теги: Махачкала, аэропорт, Дагестан, протесты, беспорядка, Израиль, уголовное дело, Уйташ


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