В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие.

Как сообщает в Telegram Министерство здравоохранения Дагестана, речь идет как о гражданских лицах, так и о сотрудниках правоохранительных органах. Всего пострадали десять человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Отмечается, что медики делают все возможное для сохранения здоровья раненых. Ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится на личном контроле министра здравоохранения Татьяны Беляевой.

Тем временем, воздушная гавань Махачкалы освобождена от незаконно проникших туда людей. Однако аэропорт будет закрыт на прием самолетов до 02:59 мск 6 ноября.