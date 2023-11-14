МВД объявило в розыск владельца Telegram-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале

МВД России объявило в розыск уроженца Махачкалы Абакара Абакарова, призывавшего к массовым беспорядкам в Дагестане через Telegram-канал. Об этом сообщает RT.

По какой именно статье разыскивают Абакарова, не уточняется.

Ряд СМИ называет его владельцем Telegram-канала "Утро Дагестана".

30 октября основатель Telegram Павел Дуров анонсировал блокировку в мессенджере каналов, призывающих к насилию. Об этом она написал в своем telegram-канале, проиллюстрировав пост примером такого канала – сообществом "Утро Дагестана".

Ранее сообщалось, что свидетели по делу волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, в суде указали на тот же Telegram-канал, через который курировались беспорядки в Махачкале.