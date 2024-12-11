Семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Суд в Ставропольском крае приговорил к срокам от восьми до девяти лет лишения свободы участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Установлено, что Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев признаны виновными в участии в массовых беспорядках, неисполнении требованию по соблюдению транспортной безопасности. Один из фигурантов также признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным Генпрокуратуры, обвиняемые "на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля" приняли участие в массовых беспорядках. Ущерб от дебоша составил 24 млн рублей, травмы получили 23 представителя власти.

Напомним, 29 октября 2023 года толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей. Сообщалось, что задержаны порядка 60 человек.

После задержаний глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на слова экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков. Меликов заявил, что злоумышленники равны перед законом, а те, кто устраивал погромы в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность.