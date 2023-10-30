30 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Росавиация призвала соблюдать права пассажиров после протестов в аэропорту Махачкалы

Росавиация напомнила руководителям авиаперевозчиков, что необходимо соблюдать права пассажиров после закрытия аэропорта Махачкалы на фоне прошедших в воздушной гавани протестов.

Речь идет об информировании клиентов авиакомпаний об изменении расписания рейсов в столицу Дагестана. Также ведомство попросило усилить работу колл-центров для пассажиров, вылетающих из Махачкалы или прилетающих в город.

Авиакомпании должны не допускать скопления пассажиров в аэропортах отправления, сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее Росавиация заявила, что по предварительным данным, аэропорт будет закрыт на прием самолетов до 02:59 мск 6 ноября.

Теги: Росавиация, Махачкала, аэропорт, авиация, протесты


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