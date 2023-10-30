Росавиация призвала соблюдать права пассажиров после протестов в аэропорту Махачкалы
Росавиация напомнила руководителям авиаперевозчиков, что необходимо соблюдать права пассажиров после закрытия аэропорта Махачкалы на фоне прошедших в воздушной гавани протестов.
Речь идет об информировании клиентов авиакомпаний об изменении расписания рейсов в столицу Дагестана. Также ведомство попросило усилить работу колл-центров для пассажиров, вылетающих из Махачкалы или прилетающих в город.
Авиакомпании должны не допускать скопления пассажиров в аэропортах отправления, сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее Росавиация заявила, что по предварительным данным, аэропорт будет закрыт на прием самолетов до 02:59 мск 6 ноября.