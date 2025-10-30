Около 1400 человек участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году

Около 1400 человек участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом заявил начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, передает РИА Новости.

По данным Алхулаева, 29 октября 2023 года около 21:30 мск он и еще 80 полицейских прибыли в аэропорт. На момент прибытия количество митингующих составляло примерно 1000 человек, однако со временем оно стало увеличиваться и достигло примерно 1400 человек, говорится в его показаниях.

Напомним, 29 октября 2023 года толпа мужчин устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.

После задержаний глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на слова экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков. Меликов заявил, что злоумышленники равны перед законом, а те, кто устраивал погромы в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность.

По делу уже осуждены более 130 участников. Предполагаемые организаторы беспорядков находятся в розыске.

Верховный суд Дагестана продолжает заочное рассмотрение уголовных дел против бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, предполагаемого администратора Telegram-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова и Исраила Ахмеднабиева (Абу Умар Саситлинский, ранее разыскивался за создание террористического сообщества).

* признан иностранным агентом в РФ