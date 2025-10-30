Около 1400 человек участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году

30 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия В России Северо-Кавказский ФО Республика Дагестан
Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Около 1400 человек участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году

Около 1400 человек участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом заявил начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, передает РИА Новости.

По данным Алхулаева, 29 октября 2023 года около 21:30 мск он и еще 80 полицейских прибыли в аэропорт. На момент прибытия количество митингующих составляло примерно 1000 человек, однако со временем оно стало увеличиваться и достигло примерно 1400 человек, говорится в его показаниях.

Напомним, 29 октября 2023 года толпа мужчин устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.

После задержаний глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на слова экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков. Меликов заявил, что злоумышленники равны перед законом, а те, кто устраивал погромы в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность.

По делу уже осуждены более 130 участников. Предполагаемые организаторы беспорядков находятся в розыске.

Верховный суд Дагестана продолжает заочное рассмотрение уголовных дел против бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, предполагаемого администратора Telegram-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова и Исраила Ахмеднабиева (Абу Умар Саситлинский, ранее разыскивался за создание террористического сообщества).

* признан иностранным агентом в РФ

Теги: аэропорт, махачкала, беспорядки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.05.2025 13:10 Мск Наказаны четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Ранее 11.12.2024 13:28 Мск Семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор
Ранее 14.11.2023 11:59 Мск МВД объявило в розыск владельца Telegram-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале
Ранее 03.11.2023 15:08 Мск Мэрия Махачкалы призвала местных жителей не участвовать в незаконных митингах
Ранее 02.11.2023 10:09 Мск Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников беспорядков
Ранее 02.11.2023 01:00 Мск Меликов ответил на слова Нурмагомедова о прощении участников беспорядков
Ранее 02.11.2023 00:06 Мск В Дагестане чиновник уволен за участие в беспорядках в аэропорту
Ранее 01.11.2023 15:56 Мск Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать участников погромов в Махачкале
Ранее 01.11.2023 08:16 Мск Число арестованных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы увеличилось до 15
Ранее 31.10.2023 19:44 Мск За беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане арестовали семь человек
Ранее 31.10.2023 10:50 Мск Президент Израиля назвал беспорядки в Дагестане "контролируемым антисемитизмом"
Ранее 30.10.2023 14:54 Мск Аэропорт Махачкалы вернулся к работе после беспорядков
Ранее 30.10.2023 09:56 Мск Бастрыкин забрал "на контроль" дело о беспорядках в Махачкале
Ранее 30.10.2023 08:41 Мск "Уральские авиалинии" перенесли рейсы из Махачкалы на фоне беспорядков в аэропорту
Ранее 30.10.2023 08:37 Мск Полиция установила больше 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Ранее 30.10.2023 08:05 Мск Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы "беспределом"
Ранее 30.10.2023 02:04 Мск Росавиация призвала соблюдать права пассажиров после протестов в аэропорту Махачкалы
Ранее 30.10.2023 02:01 Мск Власти: в аэропорту Махачкалы работают главы региональных ведомств
Ранее 30.10.2023 01:50 Мск В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек
Ранее 30.10.2023 00:08 Мск Духовное управление мусульман призвало не поддаваться на провокации
Ранее 30.10.2023 00:03 Мск Аэропорт в Махачкале освободили от протестующих
Ранее 29.10.2023 22:31 Мск МИД Израиля рассчитывает, что российские полицейские защитят израильтян
Ранее 29.10.2023 21:58 Мск Полицейские предупредили протестующих в Махачкале, что их вычислят по камерам видеонаблюдения
Ранее 29.10.2023 21:40 Мск Аэропорт Махачкалы закрыли для обслуживания авиарейсов
Ранее 29.10.2023 20:11 Мск Аэропорт Махачкалы штурмуют протестующие

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети