За беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане арестовали семь человек

В Махачкале арестовали семь человек за беспорядки в аэропорту, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаевой.

Два человека были признаны виновными в административном правонарушении по ч 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Им назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток

Еще одному назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым – аналогичное наказание сроком на шесть суток.

Напомним, 29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.

Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержаны порядка 60 человек.