Бастрыкин забрал "на контроль" дело о беспорядках в Махачкале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин "поставил на контроль" расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, в ходе которых пострадали несколько полицейских.

"В различных аккаунтах в социальных сетях с целью организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению Республики Дагестан выйти на протестные акции в районе международного аэропорта "Уйташ" (Махачкала)", - говорится в сообщении СКР.

Ранее стало известно, что толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту, требуя вы дать им граждан Израиля, прилетевшим в столицу Дагестана одним из международных рейсов.

Уголовное дело было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).