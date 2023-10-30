"Уральские авиалинии" перенесли рейсы из Махачкалы на фоне беспорядков в аэропорту

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о переносе ближайших рейсов из Махачкалы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, в связи с временным закрытием аэропорта Махачкалы сегодняшние вылеты перенесены на завтра, 31 октября. Речь идет о следующих рейсах:

U6-83 Екатеринбург – Махачкала, время вылета – 02:05;

U6-84 Махачкала – Екатеринбург, время вылета – 03:55;

U6-161 Домодедово – Махачкала, время вылета – 00:05;

U6-162 Махачкала – Домодедово, время вылета – 04:15.

Напомним, накануне вечером толпы жителей Дагестана искали евреев в аэропорту Махачкалы. Их недовольство вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Сообщалось, что в результате беспорядков в аэропорту пострадали 20 человек. А глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее "беспределом".