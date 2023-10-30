30 Октября 2023
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Фото: Администрация республики Дагестан

Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы "беспределом"

Глава Дагестана Сергей Меликов сделал заявление по поводу беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он назвал это "грубым нарушением закона", а также заявил, что ситуация получит соответствующую оценку правоохранительных органов.

По словам Меликова, попытки дестабилизировать обстановку в Дагестане идут извне, беспорядками "оперировали" с территории Украины.

"Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине, - написал Меликов в Telegram-канале. - Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!".

По его словам, все участники "сегодняшнего беспредела" "воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины – и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику".

Накануне вечером толпы жителей Дагестана искали евреев в аэропорту под Махачкалой. Они обыскивали автомобили и перекрыли аэропорт. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей. Задержаны 59 человек. Все они были доставлены в разные отделы полиции города.

Как сообщает Министерство здравоохранения Дагестана, пострадали более 20 человек. 10 из них были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, среди пострадавших есть полицейские.

Теги: меликов, дагестан, аэропорт, беспорядки


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