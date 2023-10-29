29 Октября 2023
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Происшествия
Фото: t.me/bazabazon

Аэропорт Махачкалы штурмуют протестующие

В Махачкале народные волнения. Недовольство людей вызвала новость, о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео с места событий опубликованы в telegram-канале "ЧП Кавказ". По данным канала, толпа протестующих ворвалась в местный аэропорт, досматривают каждый проезжающий автомобиль в поисках переселенцев из Израиля.

протест, Махачкала, Дагестан, аэропорт, Израиль(2023)|Фото: t.me/bazabazon

Правоохранители работают в усиленном режиме. По данным telegram-канала Baza, ОМОН в аэропорту готовится обеспечить безопасность пассажиров рейса, прилетевшего из Израиля. Также усиление объявлено в зданиях Управления МВД Каспийска и Махачкалы.

Полицейские пытаются успокоить толпу. Сообщается, что несколько человек были задержаны.

Однако, несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Пассажиров самолета успокаивал капитан воздушного судна. Он призвал пассажиров соблюдать спокойствие и поддаваться панике.

Отметим, что руководители регионов Северного Кавказа призвали население республик сохранять спокойствие и не поддаваться на агрессивные призывы на фоне обострения на Ближнем Востоке и ситуации вокруг сектора Газа.

Так, глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале призвал граждан не поддаваться на провокации.

"Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество! Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев. Прошу проявить терпение, не распространять неправдивую информацию и не принимать поспешных решений", - заявил он.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подчеркнул, что "любые попытки разжигания межнациональной розни недопустимы".

"Полностью разделяю и поддерживаю мнение жителей республики, осуждающих гибель ни в чем не повинных людей в секторе Газа. Вместе с тем, в последние дни мы видим, что находятся те, кто готов использовать искренние чувства людей в своих интересах, целью которых является дестабилизация общественно-политической ситуации в нашей стране и на Северном Кавказе, в частности", - заявил он.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что играя на естественных человеческих чувствах людей, вводя в заблуждение и передергивая факты, "провокаторы пытаются разжечь межрелигиозную и межнациональную рознь, спровоцировать людей на необдуманные действия или преступления".

Теги: Махачкала, Дагестан, протестующие, Израиль, Палестина


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