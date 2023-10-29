Аэропорт Махачкалы закрыли для обслуживания авиарейсов

Аэропорт Махачкалы закрыли для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

Решение принято в связи с проникновением "неизвестных лиц на перрон аэропорта". Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка.

Между тем, telegram-канал Baza сообщает, что разъяренную толпу удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы, также практически всех удалось вывести из здания аэропорта на площадь перед авиагаванью.

Известно о четырех пострадавших. Еще один из прорвавшихся сломал ногу, прыгая по заборам. Его увезла скорая.

Сейчас перед воротами аэропорта дагестанцы устроили митинг. С недовольной толпой общаются министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов.