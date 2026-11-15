Каллас объявила о планах по расширению антироссийских санкций

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас объявила о планах по расширению антироссийских санкций.

Как передает "Интерфакс", речь идет об ограничениях против банков и компаний, имеющих отношение к судоходству.

"В понедельник Совет ЕС на уровне главы МИД должен одобрить новые антироссийские санкции, в том числе против банков, покупателей и компаний, поддерживающих "теневой флот", - написала Каллас в соцсети.

Ранее в Кремле не стали комментировать сообщения, что президент Франции Эммануэль Макрон или глава Евродипломатии Кая Каллас могут представить Европу на переговорах с Россией.