Пять человек пострадали из-за атаки БПЛА в Прикамье

Пять работников предприятия пострадали во время атаки беспилотников Пермского края. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Трое направлены на осмотр в приемное отделение больницы, один – на амбулаторное лечение, еще один отказался от осмотра. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего во время атаки силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией Пермского края сбито 11 беспилотников.

Промышленный объект получил незначительные повреждения на севере края. Он продолжает функционировать в штатном режиме. На месте работают оперативные службы.