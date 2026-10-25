Следком проводит процессуальную проверку по факту смерти рэпера Михаила Маваши в Воронеже

Следком проводит процессуальную проверку по факту смерти рэпера Михаила Маваши в Воронеже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления СК России по Воронежской области.

В воскресенье в Telegram-канале рэпера сообщили, что Маваши скончался в возрасте 41 года.

"Следственными органами СУ СК России по Воронежской области проводится процессуальная проверка по факту смерти 41-летнего музыканта и общественного деятеля, проживавшего в городе Воронеже. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.