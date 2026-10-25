Началась оргподготовка трехстороннего саммита лидеров РФ, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа

Началась оргподготовка трехстороннего саммита лидеров РФ, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в интервью корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину.

"Уже к ней началась подготовка", - сказал представитель Кремля.

Напомним, Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине после 4 ноября.

Представитель Кремля напомнил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов в Госдуму, которые прошли с 18 по 20 сентября. Однако украинская сторона сорвала эту договоренность.