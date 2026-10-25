Путин назвал перебором попытки обвинить Россию в разжигании беспорядков в европейских странах

Президент России Владимир Путин назвал перебором попытки обвинить Россию в разжигании беспорядков в европейских странах.

"Первая реакция, когда я это увидел, — удивление. Уж чего-чего, а говорить, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы — явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых европейцев", — заявил он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

При этом первая реакция в странах Евросоюза была не антироссийская, а антиамериканская, обратил внимание президент.

"Начались вбросы, что происходящие события — результат деятельности администрации США, их поддержки правых партий и правого движения. Что было для меня несколько странно, <...> потому что я не ожидал, что так будут нападать на своего основного союзника и защитника в военном смысле этого слова", — отметил Путин.

Тем не менее европейцы быстро опомнились и вернулись к традиционным нападкам на Москву. Здесь, по его словам, нет ничего неожиданного: Россию всегда обвиняли во всех смертных грехах. Однако такое поведение говорит лишь о слабости и неспособности некоторых руководителей ЕС взять на себя ответственность, добавил он.

В последнее время страны Евросоюза охватила волна протестов. Начавшись с демонстраций школьников и студентов, недовольных проблемами в сфере образования, они переросли в многотысячные митинги: местные жители обвиняют власти в росте цен, недоступности жилья и чрезмерных военных расходах.

Наиболее крупные выступления проходят во Франции, Италии, Испании, Португалии, а также в Албании. Манифестанты бьют витрины и грабят магазины, поджигают машины и устраивают драки с полицией. Силовики в ответ применяют водометы и слезоточивый газ.