Российские военные уничтожили вантовый мост под Запорожьем и катера ВСУ

Российские специалисты войск беспилотных систем поразили вантовый мост в районе Запорожья. Об этом сообщили Накануне.RU в Минобороны России.

Также операторы дронов "Герань" уничтожили катер-носитель FPV-дронов противника. Ещё один безэкипажный катер ликвидировал экипаж истребителя Су-30СМ2.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 159 районах.