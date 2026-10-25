"Плюёт прямо в лицо президенту США": Медведев обвинил Зеленского в хамстве по отношению к Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём канале в "Максе" резкий пост о Владимире Зеленском и его отношениях с президентом США Дональдом Трампом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В публикации Медведев перечислил ряд претензий к главе киевского режима. Среди них — поддержка Джо Байдена на прошлых выборах и отказ передать Трампу компромат на соперника, требования денег и вооружений, манипулирование европейскими лидерами, неоднократные отказы от переговоров, игнорирование просьб прекратить атаки на российские НПЗ, а также риск ядерного конфликта. Кроме того, Медведев обвинил Зеленского в хищении американских средств и связях с мексиканскими картелями.

По мнению Медведева, Зеленский "плюёт в лицо" президенту США, игнорируя его призывы, и при этом продолжает "разводить амеров на большие бабки". В конце он задаётся вопросом, что делать Трампу с таким "своим сукиным сыном", и предлагает вариант: вызвать министра войны и директора ЦРУ, поручив им "исправить это досадное недоразумение".

"Метод, место и способ не имеют значения", — заключает Медведев.