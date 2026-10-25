В Турции начали расследование после сообщений о массовых отравлениях россиян

Муниципалитет турецкого города Манавгат начал расследование после сообщений о массовых отравлениях россиян, сообщают РИА Новости.

"Направили запрос во все учреждения здравоохранения, картина будет ясна в понедельник утром", — рассказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье несколько Telegram-каналов сообщили со ссылкой на туристов о массовых отравлениях россиян в курортном регионе Сиде. Путешественники жаловались на рвоту, диарею, высокую температуру и судороги.