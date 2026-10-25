Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине после 4 ноября

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине после 4 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов в Госдуму, которые прошли с 18 по 20 сентября. Однако украинская сторона сорвала эту договоренность.

"Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры", приводят его слова РИА Новости.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Ранее Ушаков сообщил, что в качестве возможной площадки для трехсторонних консультаций рассматривается столица ОАЭ Абу-Даби.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о готовности России возобновить переговоры по украинскому урегулированию в трехстороннем формате. Целью этих переговоров он назвал обсуждение гарантий безопасности России и Украины после выхода на окончательные мирные соглашения. Путин подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности в целом.