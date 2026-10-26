26 Октября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Darko Vojinovic / Associated Press

Вучич заявил, что проиграл выборы силам, за которыми стоит "глубинное государство" 

Сербская прогрессивная партия Александра Вучича проиграла парламентские выборы оппозиционной партии "Студенческий список". По его словам, победа "Студенческого списка" станет "подтверждением революции", которую они осуществили при поддержке "различных европейских стран и американского глубинного государства, выступающего против [президента США Дональда] Трампа".

Вучич заявил, что победивший на парламентских выборах в стране оппозиционный блок "Студенческий список" введет санкции против России в ближайшее время. По его мнению, это произойдет уже к марту или апрелю. "Они сделают все то, о чем предпочитали молчать, все то, в чем лгали, потому что, повторюсь, они — лишь подрядчики, и ничего более", — заявил Вучич.

В самом протестном объединении пока заявляли обратное о своих намерениях. Предвыборная программа "Студенческого списка" включает соблюдение военного нейтралитета в качестве стратегического курса Сербии, а также категорический отказ от антироссийских санкций.

В сентябре 2026 года Александр Вучич покинул пост президента Сербии и передал полномочия спикеру парламента Ане Брнабич до проведения досрочных выборов главы государства. Политик на фоне студенческих протестов решил участвовать в парламентской кампании как кандидат в премьер-министры. С этим и был связан такой внезапный уход — он обещал вести кампанию как обычный гражданин, а не как президент. Массовые студенческие протесты также вынудили уйти в отставку и кабинет министров, это произошло еще в начале 2025 года.

На днях Вучич рассказал о разговоре с Владимиром Путиным перед своей отставкой.

"Когда я в последний раз разговаривал с президентом Путиным, он был единственным, кто меня открыто спросил — очень рационально, умно. Он сказал: "Почему ты уходишь в отставку?" Я ответил: "Хочу показать, что я могу победить и без должности, как обычный гражданин". Он спросил: "А что будет происходить в этот месяц с небольшим? Что-то случится — у тебя нет полномочий". У меня не было ответа на это. Я просто сказал, что так решил и что так я начну кампанию. Я решил поговорить как можно с большим количеством людей, посетить как можно больше населенных пунктов Сербии. А какие будут результаты — увидим через несколько дней", — сказал Вучич.

Теги: вучич, сербия


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