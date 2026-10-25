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Фото: Накануне.RU

Обвинение запросило до 22 лет для фигурантов дела о хищениях у бойцов СВО

Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к срокам до 22 лет фигурантов дела о хищениях у бойцов СВО в московском аэропорту "Шереметьево", сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Павла Чигилейчика.

На скамье подсудимых - Дмитрий Боглаев, Руслан Хусенов, Кристина и Наталья Солдатенко, Зоя Череповская, Римма Полуданова и Азалия Хамидуллина. Боглаева и Хусенова следствие считает руководителями, остальных фигурантов – исполнителями.

"Прокурор попросил суд приговорить Боглаева и Хусенова к 22 годам, остальных – к срокам от 10 до 12 лет", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Боглаева.

В деле о хищениях в аэропорту "Шереметьево" несколько эпизодов. Одни из них касаются так называемых попрошаек, они вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая вымышленные истории о тяжелом материальном положении, опоздании на рейс и отсутствии денег на авиабилеты. Ущерб от их действий в 2024 году оценивается более чем в 760 тысяч рублей, потерпевшими признаны 17 человек, включая восьмерых участников СВО.

Фигурант Дмитрий Боглаев ранее признал вину в участии в Лобненском организованном преступном сообществе (ОПС), в составе которого собирали аренду с попрошаек и решали силовыми методами вопросы с таксистами, которые не состояли в ОПС и отказывались платить аренду за возможность находиться и работать в "Шереметьево". Он утверждал, что знал о деятельности попрошаек, но к обману пассажиров отношения не имел.

По данным следствия, ОПС намеренно выбирало жертвами участников СВО, прибывающих в "Шереметьево". Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

В мае суд в Подмосковье приговорил к срокам от 10 до 17 лет четверых таксистов.

Теги: Шереметьево, хищения у бойцов СВО, обвинение


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