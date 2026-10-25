В Брянской области из-за атаки ВСУ погиб машинист поезда

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели машиниста грузового поезда в результате атаки украинского дрона-камикадзе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, враг нанёс целенаправленный удар по движущемуся составу "Брянск-Гомель" в Новозыбкове. В результате атаки повреждён корпус локомотива.

44-летний машинист был незамедлительно доставлен в больницу, однако, к огромному горю, от полученных ранений скончался. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.