29 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Андрей Фомин

Спасатели "РМК Поиск" провели мастер-класс в Екатеринбургской городской думе

В Екатеринбургской городской думе прошла торжественная церемония, на которой отметили сотрудников спасательных служб и добровольцев, участвовавших в устранении последствий чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области.

Особые заслуги участников были отмечены благодарственными письмами и почётными грамотами. Награды городского парламента вручили председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, депутаты Алексей Вихарев и Ксения Лещенко. В мероприятии также приняла участие заместитель главы Екатеринбурга – руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Марина Фадеева, передавшая награды главы города. Поддержать добровольцев пришли их коллеги, друзья и родные.

Спасатели РМК Поиск получили награды Екатеринбургской городской думы(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Это все те люди, которые принимали непосредственное участие в устранении последствий неблагоприятных природных явлений, с которыми столкнулись разные муниципалитеты Свердловской области. Те, кто приходил к жителям в самых сложных ситуациях, когда нужно было спасать не только имущество, но и домашних животных. Как настоящие профессионалы своего дела, они показали, что можно справиться с любыми трудностями, и подарили уверенность: рядом есть те, кто протянет руку помощи", - отметила Анна Гурарий.

Спасатели РМК Поиск получили награды Екатеринбургской городской думы(2026)|Фото: Андрей Фомин

Заслуженные награды получили более 40 человек. Среди них сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской области, спасатели аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" и волонтёры. Все они работали на территориях, пострадавших от разгула стихии.

"Во время паводка в Ирбитском муниципальном округе наши сотрудники вместе с другими участниками ликвидации ЧС делали всё возможное, чтобы помочь жителям. Каждый выполнял свою задачу, но цель у всех была одна. Для нас большая ценность – знать, что мы смогли быть полезны людям в трудный момент", - рассказал директор аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Денис Рыжов.

Спасатели РМК Поиск получили награды Екатеринбургской городской думы(2026)|Фото: Андрей Фомин

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в ходе ликвидации последствий ЧС в Ирбитском округе спасатели "РМК Поиск" эвакуировали с затопленных территорий 488 человек, включая 290 детей, а также спасли 25 человек, в том числе 9 детей, из затопленных жилых домов. Были организованы три лодочные и две автомобильные переправы к девяти отрезанным населённым пунктам, налажена перевозка жизнеобеспечивающего медицинского оборудования населению и в местные ФАПы, доставка работников служб жизнеобеспечения для аварийных работ на затопленных территориях и трансформаторных подстанциях, а также эвакуация автомобильного транспорта.

Спасатели РМК Поиск дали мастер-класс в Екатеринбургской городской думе(2026)|Фото: Андрей Фомин

Спасатели ежедневно расчищали русла рек, откачивали воду с территорий социально значимых объектов и жилых домов, проводили распиловку и расчистку поваленных деревьев и строительных конструкций, оказывали адресную помощь в разборе конструкций частных домов. Кроме того, был построен пешеходный мост в селе Стриганском Ирбитского округа, а с помощью БПЛА и специальных программных средств выполнено построение ортофотопланов. Совместно с Волонтёрским центром РМК "Сила Урала" была оказана адресная гуманитарная помощь нуждающимся: более 3 тонн продуктовых наборов от Фонда святой Екатерины, 20 тонн воды, 900 кг муки, 500 кг сахара и 50 тепловых пушек.

Спасатели РМК Поиск дали мастер-класс в Екатеринбургской городской думе(2026)|Фото: Андрей Фомин

Сразу после церемонии награждения сотрудники "РМК Поиск" провели мастер-класс для членов молодёжной палаты при городской думе, продемонстрировав навыки оказания первой помощи.

Теги: дума, РМК Поиск, награды, Екатеринбург


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