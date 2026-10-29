До 1000 рублей: комитет Госдумы назвал размер нового возможного авиасбора

С 2027 года в России может быть введен дополнительный авиасбор для поддержки отечественного самолетостроения, о котором стало известно в конце сентября. Согласно заключению комитета Госдумы по бюджету и налогам, размер сбора может составить 500 руб. за внутренние рейсы и 1 тыс. руб. для международных направлений.

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Механизм разрабатывается Минпромторгом по поручению президента РФ. Средства, в случае утверждения, будут поступать в Минтранс и направляться лизинговым компаниям для компенсации разницы между себестоимостью и льготной ценой поставки самолетов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300. По прогнозам Росавиации, к 2030 году из парков российских авиакомпаний может выбыть более 300 самолетов.

Накануне глава "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что первые МС-21 ожидаются осенью 2027 года. Недавно компания подписала соглашение на поставку 90 таких самолетов. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передача первых SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 запланирована на вторую половину 2027 года.