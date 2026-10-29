Норвегия требует от Financial Times исправить публикацию о разговоре с Путиным

Норвежские власти потребовали от газеты Financial Times (FT) поправить материал о разговоре президента России Владимира Путина с премьер‑министром Норвегии Йонасом Гарой Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на телеканал TV2.

В статье FT со ссылкой на анонимный источник написали, что Путин большую часть разговора посвятил рассуждениям о средневековой славянской истории, а тему урегулирования украинского конфликта будто бы почти не затрагивал.

Йонас Гара Стере назвал эту трактовку неверной и подтвердил, что Норвегия официально попросила FT внести исправления. По словам премьера, Путин в ходе беседы изложил свой взгляд на ситуацию вокруг Украины - с опорой на события начиная с 2014 года. Стере также отметил, что все участники могли свободно высказаться и никто не доминировал в разговоре.

Норвежское издание VG выяснило, что FT получила просьбу о правках, но решила ничего не менять.

Ранее Financial Times писала, что Путин в разговоре со Стуббом и Стере делал акцент на исторических темах. Газета также сообщала, что российский президент указал собеседникам на возможные трудности для Европы в будущих переговорах с Москвой.