Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетела в Алешки

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вместе с иностранными корреспондентами отправляется в город Алешки Херсонской области.

"Это журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира", — сказала она телеканалу "Звезда".

Лантратова добавила, что инцидентов во время режима тишины в городе не зафиксировано, военные ведут разминирование дороги.

Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, документировать гуманитарную миссию в городе Алешки будут журналисты американского телеканала Newsmax.

Напомним, Вооруженные силы РФ с 04:00 мск 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции у Алешек. Лантратова уточнила, что он продлится до 22:59 1 ноября.

23 октября США заявили, что добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия приветствует усилия Меланьи Трамп - именно ей принадлежит координирующая роль по организации гуманитарной миссии. Также в Кремле заявили, что механизм прекращения огня в Алешках Херсонской области может стать примером для достижения аналогичных договоренностей и на других участках в зоне СВО.