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Наука и техника Свердловская область
Фото НИР-Центра

НИР-Центр представил мультиагентную систему управления горными работами

27 октября в Екатеринбурге на международной выставке оборудования и технологий горнодобывающей отрасли "РУДНИК" НИР-Центр впервые публично представил свои разработки: мультиагентную систему управления горными работами "РудНИР" и решения в сфере аддитивных технологий.

"На выставке "РУДНИК" мы представили разработки НИР-Центра, которые уже подтвердили свою эффективность для горно-металлургических предприятий. Для нас важно показать, что цифровые инструменты дают измеримый экономический эффект в решении актуальных задач производства. Кроме того, мы создаем решения, которые имеют понятный потенциал развития и не потеряют актуальности через несколько лет. Например, в представленную нами систему "РудНИР" изначально закладывалась возможность стать технологической основой для последующего перехода к удаленному управлению и автономной работе горной техники", - подчеркнул директор АНО "НТО "Навигатор" Виталий Черепанов во время посещения стенда НИР-Центра делегацией официальных лиц и гостей выставки из Свердловской, Челябинской и Ленинградской областей, а также республики Беларусь во главе с заместителем губернатора Свердловской области Дмитрием Иониным.

Презентация мультиагентной системы управления горными работами РудНИР(2026)|Фото НИР-Центра

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе НИР-Центра, мультиагентная система управления горной техникой "РудНИР" позволяет вести мониторинг и создавать систему управления парком такой техники онлайн без значимых капитальных затрат на строительство новой инфраструктуры связи для подземных горных работ. Она включает в себя разработанный НИР-Центром необходимый комплекс ПО и оборудования: комплекс беспроводных датчиков, бортовые компьютеры и оригинальную систему связи для синхронизации и передачи в реальном времени данных о местоположении и статусе работы техники, параметрах груза – все это позволяет удаленно контролировать работу горных машин и персонала, увеличивать объем производства и одновременно повышать уровень безопасности работы в условиях горных выработок.

Презентация мультиагентной системы управления горными работами РудНИР(2026)|Фото НИР-Центра

Подробнее о возможностях комплекса и результатах его тестовых испытаний рассказал технический директор НИР-Центра Денис Корнеев:

"Комплекс "РудНИР" успешно прошел лабораторные испытания, сейчас реализуются пилотные проекты. Программа включена в реестр российского ПО. Система связи в составе "РудНИР" по результатам полевых испытаний обеспечивает покрытие до 99% шахтной инфраструктуры, непрерывную передачу данных и позиционирование объектов с точностью до одного метра. Среди ожидаемых экономических эффектов – прогнозируемый рост производительности на 3-10% и повышение коэффициента использования оборудования на 5-15%, а также повышение скорости информирования при внеплановом простое и возможность быстрее реагировать на нештатные ситуации".

Вторым направлением, представленным на экспозиции НИР-Центра, стали промышленные аддитивные технологии.

Презентация мультиагентной системы управления горными работами РудНИР(2026)|Фото НИР-Центра

"Благодаря высокопрофессиональной команде инженеров НИР-Центра нам удается находить решения, помогающие оперативно "расшивать узкие места" в обеспечении производства деталями и оборудованием и минимизировать технологические простои. Например, удалось найти решение, как создать из композитных материалов аналоги деталей, превосходящие по своим характеристикам оригинальные детали из металла", - рассказал руководитель производственного управления "Аддитивные технологии" НИР-Центра Денис Иванов.

Презентация мультиагентной системы управления горными работами РудНИР(2026)|Фото НИР-Центра

Сегодня инженеры и конструкторы НИР-Центра идут дальше и разрабатывают уже не отдельные детали и узлы, а полностью собственное оборудование. Одно из таких изделий – погружной насос для подземных выработок – уже успешно проходит первые испытания.

Теги: система, разработки, НИР-Центр


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