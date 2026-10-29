ООО "Гугл" направило 16,8 млрд рублей на погашение штрафов за Google LLC

Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский на заседании суда рассказал, что российская структура Google направила 16,8 млрд рублей на погашение штрафов, выставленных материнской компании Google LLC.

Таляровский пояснил: ФССП перевела свыше 2,1 млрд рублей по исполнительным счетам прямо в пользу "Гугла". Еще около 14,7 млрд рублей служба списала, чтобы закрыть требования по административным штрафам против Google LLC - данные приводит "РИА Новости".

Общий объем средств в конкурсной массе превысил 18,8 млрд рублей. Оставшиеся деньги пошли на расчеты с Федеральной налоговой службой и на выплату 400 млн рублей бывшим сотрудникам компании.

ООО "Гугл" подало заявление о банкротстве 16 июня 2022 года. В октябре 2023 года суд признал компанию банкротом. А в июле 2024 года по иску Валерия Таляровского суд взыскал с Google 10 млрд рублей в пользу бывшей российской структуры.

Ранее Google LLC, Telegram и Twitch получили крупные штрафы за нарушения российского законодательства: Google оштрафован в общей сложности более чем на 29 млрд рублей с конца 2021 года (часть суммы взыскали приставы, долг превышает 20 млрд рублей), при этом по ч. 2 ст. 13.41 КоАП компанию уже дважды штрафовали на 3,8 млн рублей.