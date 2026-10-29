31 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

ФСБ: Задержаны 56 пользователей сервиса "Дайвинчик", совершивших преступления под давлением украинских спецслужб

В ФСБ заявили, что продолжают фиксировать факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодежи чат-бота "Дайвинчик/Lео - знакомства, общение и новые друзья" в мессенджере Telegram. С помощью него россиян вовлекают "в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки".

Так, с июля 2025 года в российских регионах задержаны 56 граждан РФ, пользовавшихся сервисом "Дайвинчик" и совершивших преступления под давлением украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.

По информации ведомства, возраст задержанных - от 12 до 24 лет. В отношении них возбуждены дела о теракте и уничтожении имущества, им грозят длительные сроки.

По данным Следственного комитета, в Санкт-Петербурге юноша познакомился с девушкой в чат-боте, после чего неизвестный начал угрожать ему и его близким. Молодой человек поджег две АЗС, снимая все на видео. По аналогичной схеме две несовершеннолетние девушки атаковали заправку и служебные машины у отдела полиции. Всех троих отправили под домашний арест. В Москве ФСБ задержала 18-летнего жителя Владивостока, который на камеру поджег трансформаторный шкаф.

В июле сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову* было предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. В ФСБ сообщили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины. Так, по информации ведомства, сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик/Leo" с российскими парнями, затем подключались люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Мужчин запугивали и вынуждали совершать диверсии, выдавая все это за проверку безопасности.

23 декабря 2025 года сервис внесли в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за материалов с детской порнографией и ЛГБТ-пропагандой (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Теги: фсб, дайвинчик, преступления


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