В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Министерства территориальной безопасности.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб — 112.

Росавиация сообщает, что в аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ПГНИУ в целях безопасности приостановлены занятия. Студентам рекомендуют занять безопасное место вдоль стен в коридорах.