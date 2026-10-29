Киев согласился на "компромисс" - демилитаризованную зону в Донбассе

Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко сообщил о готовности киевского режима к обсуждению создания демилитаризованной зоны в Донбассе. Это будет "компромиссом" со стороны Киева.

Он отметил, что Украина настаивает на скорейшем прекращении боевых действий, а также на недопущении атак на объекты энергетической инфраструктуры и морские пути. А решение территориальных вопросов находится только в компетенции глав государств (притом что по украинской конституции Зеленский перестал был главой государства в мае 2024 года).

На днях Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией по "территориальному вопросу", но лишь на высшем уровне - ему нужно с глазу на глаз переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Будто бы западные партнеры Украины не могут глубоко погружаться в эту проблематику, но для него она является "красной линией".

На днях местные СМИ написали, что в ходе трехсторонних переговоров Киев постарается переключить фокус с территориальных вопросов на формирование системы безопасности Украины и Европы.

Создание демилитаризованной зоны в Донбассе фактически является предложением России отказаться от своего региона. В свою очередь, Зеленский согласился отказаться только от той части российских регионов, которые уже освобождены Россией. Президент Путин заявил, что говорить об этом, как об "отказе" со стороны Украины, неуместно - регионы и так российские.