Собянин: Силы ПВО уничтожили 231 БПЛА на подлете к Москве

613 БПЛА летели в сторону Москвы в период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. "231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

20 сентября Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки беспилотников на столицу России. С 19 сентября до утра 20 сентября силы ПВО сбили более 1,6 тыс. БПЛА, из них 450 на подлете к Москве. Несколько беспилотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом.