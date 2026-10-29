Слуцкий назначил руководителя свердловской Палаты депутатов ЛДПР

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий (на фото) назначил депутата Законодательного собрания Свердловской области Андрея Бургарта руководителем региональной Палаты депутатов ЛДПР и заместителем руководителя Палаты депутатов ЛДПР на федеральном уровне.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, Бургарт займется координацией работы депутатов ЛДПР муниципального и регионального уровней на Среднем Урале. Планируется объединить депутатский корпус, лидеров общественного мнения, представителей общественных организаций и активных жителей для совместной подготовки законодательных инициатив и решения проблем уральцев.

Одной из ключевых задач станет выстраивание взаимодействия между муниципальными депутатами, Законодательным собранием Свердловской области и федеральными парламентариями. Планируется, что это позволит продвигать предложения жителей на разные уровни власти и контролировать исполнение наказов избирателей.

На федеральном уровне Андрей Бургарт с депутатом Госдумы Марией Харченко будет координировать депутатскую работу ЛДПР по всей стране. Также он займется организацией обмена опытом между региональными командами и продвижением законодательных инициатив.

Напомним, в октябре в свердловском заксобрании были выбраны новый председатель и его заместители.