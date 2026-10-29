Atlantic: Маск изменил отношение к Киеву

Отношение Илона Маска к киевскому режиму изменилось. Об этом пишет американский журнал Тhe Atlantic со ссылкой многих американских и украинских чиновников и военных специалистов.

Маск изначально поддерживал Киев доступом к Starlink, но в последнее время компания SpaceX столкнулась с внутренними возражениями из-за использования сети украинскими боевиками для управления дронами. Маск отказался включать Starlink для атак в Черном море, заявив, что система предназначена для мирных целей.

В конце 2022 года SpaceX запустила военный сервис Starshield, значительную часть которого оплачивает правительство США, что дает Вашингтону больше контроля над доступом к связи. Однако, по данным опрошенных, Starshield составляет менее 1% всех терминалов в зоне конфликта. Большинство устройств — это коммерческие Starlink, закупленные на рынках Польши и Германии под видом гуманитарной помощи. На данный момент у Украины нет сопоставимой замены Starlink. По оценкам, в зоне конфликта используется более 250 тыс. терминалов.

В октябре критика Маска в адрес Киева усилилась: он поддержал призывы к смене власти. Также сообщалось о сбоях связи при движении аппаратов со скоростью выше 160 км/ч, будто бы это сделал лично Маск. На днях он обвинил Украину в нарушении условий использования коммерческого Starlink для наступательных ударов.