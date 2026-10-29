Игорь Седов провел открытый урок в школе города Астрахани

В школе № 29 микрорайона АЦКК города Астрахани состоялся открытый урок, который провёл председатель Городской Думы Игорь Седов. На занятии для учеников 9-х классов были затронуты важные темы становления личности и преодоления жизненных трудностей.

Также в ходе оживлённой беседы астраханские школьники обсудили со спикером Городской Думы вопросы патриотизма, нравственности, семьи и любви к Родине. Урок проходил в формате открытого диалога, где подростки могли поделиться своими мыслями и задать интересующие их вопросы.

Игорь Седов акцентировал внимание на необходимости развития навыков поддержки и сотрудничества среди молодёжи. Он подчеркнул, что от того, насколько успешно молодые люди научатся строить отношения друг с другом, зависит будущее всего общества и процветание государства.