США предупредили союзников о возобновлении войны с Ираном

США предупредили стран-союзников в Персидском заливе о вероятном проведении краткосрочной, но мощной военной кампании против Ирана после выборов в конгресс 3 ноября. Как пишут американские СМИ, Вашингтон призвал партнеров готовиться к ответным ударам Тегерана по энергетическим и критическим объектам инфраструктуры.

США наращивают военное присутствие: в сентябре в регион был направлен авианосец "Теодор Рузвельт" и около 9 тыс. морпехов, а из Техаса в Израиль переброшен комплекс Patriot. Американские военные выводят личный состав с уязвимых баз и пополняют запасы боеприпасов. Расходы на военные действия к 16 октября уже достигли 47 млрд долларов. Заявленная цель США и Израиля — ослабить позиции Ирана и предотвратить создание ядерного оружия.

На фоне эскалации дипломаты пытаются найти выход из кризиса. Иран через посредников предлагает свой план прекращения войны, однако США ранее его отвергли. Катар представил проект соглашения по восстановлению доверия, но иранские официальные лица назвали его неприемлемым. Тегеран предупредил, что в случае новых атак ответит новыми мощными ударами по объектам союзников США в регионе, которым мало не покажется.

Эксперты продолжают высказывать недоумение, чего добивается Трамп новыми ударами, если прежние никаких целей не достигли, кроме обрушения рейтинга его и республиканцев, которые по всем опросам теряют обе палаты конгресса.