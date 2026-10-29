31 Октября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области

В Белоярском машина на полной скорости врезалась в опору путепровода

В Белоярском произошло смертельное ДТП с участием "Lada Granta" - 36-летний водитель погиб от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Трагедия произошла сегодня ночью в 02.16 часов на 1 км автодороги Екатеринбург – Тюмень (обход п. Белоярский). По предварительным данным, водитель, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, превысил скорость, потерял контроль над автомобилем и влетел в опору путепровода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Смертельное ДТП на 1 км автодороги Екатеринбург–Тюмень (обход п. Белоярский)(2026)|Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области

Смертельное ДТП на 1 км автодороги Екатеринбург–Тюмень (обход п. Белоярский)(2026)|Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области

Автоинспекторами установлено, что погибший являлся жителем Березовского и за два года водительского стажа 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

На месте происшествия проведен весь комплекс необходимых мероприятий, оформлены процессуальные документы, назначены необходимые экспертизы, в том числе химико-токсикологическая для установления состояния погибшего в момент инцидента. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, целью которого является установление всех обстоятельств и окончательных причин трагедии.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения с учётом дорожных и метеорологических условий, строго соблюдать установленный скоростной режим, требования дорожной разметки и знаков, а также постоянно контролировать движение транспортного средства.

Теги: Белоярский, ДТП, водитель, автомобиль


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