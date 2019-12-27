Журналисты Baza опубликовали расследование трагедии в Магнитогорске. По их версии, это был теракт

Журналисты телеграм-канала Baza опубликовали расследование взрыва жилого дома в Магнитогорске. По их версии, это был теракт, организаторами которого могли быть водители маршруток Махмуд Джумаев и Алишер Каимов, а также слесарь по ремонту машин Альмир Абитов. Сообщается, что сразу после взрыва они были объявлены в розыск.

Предположительно, их тела были найдены в обгоревшей газели, которая взорвалась на следующий день после взрыва в жилом доме. Журналисты Baza сообщают, что тела были с огнестрельными ранениями.

У детей погибших брали материалы для генетической экспертизы - вероятно, для того, чтобы опознать погибших. При этом родственникам погибших мужчин сообщалось сперва, что мужчины могли погибнуть под завалами дома, а после - что они могли погибнуть в сгоревшей газели.

По версии журналистов Baza события развивались так: в 2015 г. Махмуд Джумаев начал работать на маршрутке. Вскоре он начал чаще говорить о религии и познакомился с Альмиром Абитовым, который принял ислам в 2015 г. Якобы начиная подготовку к теракту мужчины снимают квартиру по ул. Ленина - их по фотографиям узнали другие жильцы. В этом доме после взрыва проходили обыски - людей выводили на улицу, рассаживали по автобусам. Выпускали только после проверки документов. Пообщавшись с жильцами, журналисты выяснили, что квартиранты по ночам что-то делали и сильно шумели. Одна из жительниц за день до взрыва увидела у мужчин газовый баллон. Кроме того, сообщается, что Альмир Абитов якобы долгое время искал квартиру, где можно оставить взрывчатку. Помещение в доме на Карла Маркса стало идеальным: квартира сдавалась посуточно, она находилась над несущей аркой, что гарантировало обрушение всего подъезда, а не только первых этажей, утверждает Baza. Напомним, в этой самой квартире, как сообщалось ранее, якобы проживали двое граждан Таджикистана. Журналисты пообщались с риелтором, якобы желая снять квартиру без газа, заявив, что напуганы произошедшей трагедией. Женщина, не зная, что общается с сотрудниками Baza, посоветовала не верить в версию о взрыве газа и заявила, что это не та информация, которая подлежит разглашению.

Также журналисты утверждают, что версия взрыва от газа серьезно даже не рассматривалась: взрыв мог быть целенаправленным, либо произойти по ошибке во время сбора бомбы. Достоверно, что произошло дальше, неизвестно. Вероятно, готовилась серия терактов. Сообщается также, что один из дворников нашел устройство, похожее на самодельную бомбу, в мусорке на остановке рядом с торговым центром.

Отметим, что следствие до сих пор не назвало причину произошедшего. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что причиной трагедии в Магнитогорске 31 декабря 2018 года был взрыв газа.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.